Vlahovic Milan, il parere di Serena: «Allegri lo conosce e potrebbe rilanciarlo ma ho un dubbio»

Vlahovic Milan, l’ex attaccante Aldo Serena dice la sua sul possibile arrivo del serbo in rossonero

Le parole di Aldo Serena, ex attaccante di grande esperienza, ai microfoni de Il Giornale hanno acceso un faro sul futuro di Dusan Vlahovic e sulle dinamiche del calciomercato. Il serbo, attualmente in forza alla Juventus, si trova in una situazione molto delicata, analizzata con attenzione da Serena, che ha evidenziato le difficoltà legate al suo status.

“Ha uno stipendio da Premier e l’anno prossimo sarà libero,” ha dichiarato Serena, sottolineando i due principali problemi che rendono la cessione di Vlahovic molto complessa. Un ingaggio elevato, fuori dagli standard della Serie A, e la scadenza del contratto che si avvicina, mettono la Juventus in una posizione di debolezza. Serena, che ha vissuto sulla sua pelle la pressione di indossare una maglia pesante, ha aggiunto: “Alla Juve si è avvitato psicologicamente, quel numero 9 pesa tantissimo e lo so.”

Nonostante le difficoltà, Serena intravede una possibile soluzione per il rilancio di Vlahovic. “Una grande potrebbe rilanciarlo e Allegri lo conosce,” ha affermato, mettendo in evidenza il rapporto di fiducia tra i due. L’allenatore, infatti, ha già lavorato con il serbo alla Juventus e sa come valorizzarlo al meglio. Tuttavia, Serena ha espresso dubbi sulla fattibilità dell’operazione per il Milan: “Ma non so se potrà portarlo al Milan.” L’ostacolo principale, come detto, è l’ingaggio del giocatore, che potrebbe rappresentare un problema insormontabile per il club di via Aldo Rossi. Il nuovo direttore sportivo Igli Tare e il suo staff dovranno fare i conti con la situazione economica e decidere se l’investimento, sia per il cartellino che per lo stipendio, ne vale la pena.

L’analisi di Serena si è poi spostata sulle alternative che la Juventus sta valutando in caso di addio di Vlahovic. “Per la Juve, David a 25 anni e parametro zero è un bel colpo, ma non è un centravanti completo,” ha detto, mettendo in luce i pro e i contro del giocatore canadese. Il nome di Kolo Muani, attaccante del PSG, è un’altra opzione, ma Serena si è mostrato scettico: “dubito che il Psg voglia svenderlo.” La situazione del mercato attaccanti è quindi molto complessa e, secondo Serena, “la situazione è complessa.”