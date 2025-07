Vlahovic Milan, la Juventus non può fare sconti: serve questa cifra per acquistarlo

Vlahovic Milan, per acquistare il centravanti serbo la Juventus chiede questa cifra

A poco più di un mese dalla fine del mercato, il futuro di Dusan Vlahovic è una complessa partita a scacchi tra Juve e Milan, una guerra di nervi con implicazioni economiche e tecniche enormi per entrambi i club. Come analizzato da Calcio e Finanza, il centravanti serbo è al centro di un rebus che rappresenta il primo, grande banco di prova per i nuovi dirigenti Damien Comolli e Igli Tare.

Il “caso Vlahović”: un rebus da 42 milioni per la Juventus

Per la Vecchia Signora, la situazione è critica. Tenere Vlahovic per l’ultimo anno di contratto, fino al 2026, comporterebbe un costo monstre di quasi 42 milioni di euro tra stipendio lordo e ammortamento. Una cifra insostenibile. Per questo, la cessione è una necessità, con una richiesta minima di circa 20 milioni per evitare una minusvalenza a bilancio. Il dilemma per Comolli è enorme: svenderlo a una diretta rivale rischiando di vederlo esplodere, o tenerlo come un “separato in casa” di lusso per poi perderlo a zero?

La strategia del Milan: l’attesa per il colpo al ribasso

In questo scenario si inserisce il Milan. Il nuovo ds Igli Tare, su indicazione di Massimiliano Allegri, fiuta l’opportunità, ma senza fretta. I rossoneri non intendono pagare i 20 milioni richiesti e giocano d’attesa, sperando che la pressione sulla Signora porti a un crollo del prezzo o a una risoluzione. Anche per il Milan, però, l’operazione non è senza rischi: ingaggiare Vlahovic significherebbe garantirgli uno stipendio da top player (almeno 6 milioni netti), creando nuove gerarchie salariali e un dualismo in attacco con il neo-acquisto Santiago Giménez.

La trattativa è bloccata in un delicato equilibrio. La Juve deve vendere, il Milan non vuole strapagare. Le prossime settimane saranno decisive per sbloccare una situazione che, in ogni caso, definirà gli equilibri futuri tra i due club.