Vlahovic Milan? Condò ha altre idee: «La Juve sarebbe eccellente per lui»

Dusan Vlahovic non rinnoverà il contratto con la Fiorentina; per Paolo Condò non è il Milan la destinazione migliore per lui, ma la Juventus

Paolo Condò ha parlato ai micrfoni di Sky Sport del mancato rinnovo di contratto di Dusan Vlahovic con la Fiorentina. Le parole del giornalista raccolte da TMW.

«Come successo ai tempi di Bernardeschi o Chiesa, ci sono giocatori che aspirano a giocare in squadre che competono per Champions o per il campionato. Nei panni dei tifosi della Fiorentina, mi viene da pensare che se tutti fossero rimasti ora sarebbe una squadra da Champions League. Juventus? Sarebbe un’eccellente destinazione per lui, ma penso costi un po’ troppo. Se devo pensare a una grande squadra penso al Manchester City, o al Borussia Dortmund che venderà Haaland al termine della stagione».