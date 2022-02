Vlahovic e l’Allegrata, ma resta una Juve a metà

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

La perla di Vlahovic e l’intuizione di Allegri illudono la Juve che poi però si fa raggiungere dal Villarreal

(di Sandro dall’Agnol) – L’uomo del destino per la Juve è ancora una volta Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo riscrive la storia della Vecchia Signora battezzando il tabellino dopo una trentina di secondi dal proprio esordio assoluto in Champions League.

Rete tutt’altro che banale: stop di petto in corsa e conclusione di destro in torsione a rubare il tempo a difensori e portiere. Una frazione di secondo di pura classe, a confermare una volta di più il talento unico e indiscutibile.

Il lampo del primo minuto ha di fatto spianato la strada alla partita preferita dai bianconeri. Difesa “bassa” e strenua, sfruttando gli spazi in campo aperto. Piano tattico che però la Juve non è stata capace di concretizzare fino in fondo, pur rinforzata nelle sicurezze dalla classica “Allegrata”.

CONTINUA A LEGGERE SU CALCIONEWS24.COM