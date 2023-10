Montella esalta l’ex Milan: «Ormai sa fare tutto»

Vincenzo Montella, ex allenatore del Milan, ha esaltato l’ex centrocampista rossonero Hakan Calhanoglu: le sue dichiarazioni

Intervistato da Fanatik, Vincenzo Montella, ex Milan, ha esaltato l’ex rossonero Calhanoglu, oggi all’Inter:

«Ha raggiunto un livello tale che gli permette di giocare sia da 6 che da 10, perché è in grado di fare entrambi i ruoli negli ultimi tempi è stato impiegando davanti a una difesa a tre e sta giocando bene lì. Giocherà molto bene anche davanti ad una linea a 4. Dal mio punto di vista dobbiamo guardare al calcio come a un gioco collettivo più che individuale, la cosa più importante è riuscire a far coesistere i giocatori».