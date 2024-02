Vieri su Pioli: «È un grande allenatore. Ecco tutto quello che ha fatto al Milan». Le parole dell’ex calciatore sul tecnico rossonero

Bobo Vieri ha parlato ai microfoni di Sportweek del momento del Milan e in particolare di Stefano Pioli. Ecco le parole dell’ex calciatore sul tecnico rossonero:

PAROLE – «E’ un grande allenatore e bisogna solo complimentarsi per ciò che ha fatto da quando è lì. Ha vinto uno Scudetto, e il Milan non era attrezzato per vincerlo ed è arrivato in semifinale di Champions. Ha fatto crescere giovani come Leao, Bennacer, Tomori, Brahim e altri. Io lo terrei»