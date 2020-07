Verso Napoli-Milan: i 5 migliori gol rossoneri in trasferta VIDEO

Verso Napoli-Milan: ecco i migliori cinque gol segnati dalla compagine rossonera in casa della società partenopea

Questa sera, ore 21:45, andrà in scena Napoli-Milan, match valido per la trentaduesima giornata di Serie A. Una sfida decisiva per le sorti europee rossonere: se da una parte infatti il club partenopeo ha già la qualificazione assicurata alla prossima Europa League grazie alla vittoria della Coppa Italia, per il Milan invece servirà un ottimo rendimento fino al termine della stagione.

Al settimo posto, con due soli punti di distanza dal Napoli sesto, gli uomini di Pioli vogliono provare a conquistare la vittoria questa sera. In occasione di questo importante match, il Diavolo ha pubblicato sui propri canali social una compilation con i cinque migliori gol segnati a Napoli contro gli azzurri.