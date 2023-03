Verso Napoli Milan, la squadra di Spalletti torna ad allenarsi domani. Altro giorno di riposo per la squadra di Spalletti

Anche per il Napoli di Spalletti tre giorni di riposo, come quelli concessi da Pioli per il Milan, dopo la vittoria contro il Torino.

Il ritorno a Castel Volturno, in vista della sfida di campionato contro i rossoneri, è previsto domani: anche in questo caso con organico ridotto per via delle Nazionali.