Verso Milan-Udinese: Calhanoglu out, Pioli non ha dubbi sulla trequarti

Verso Milan-Udinese: vista l’assenza di Hakan Calhanoglu, Stefano Pioli punterà per la trequarti certamente su Brahim Diaz

Domani il Milan affronterà l’Udinese nel match valido per la venticinquesima giornata di Serie A. Stefano Pioli deve rinunciare ad Hakan Calhanoglu sulla trequarti.

Come riporta l’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina, il tecnico rossonero potrà contare su Brahim Diaz. L’ex Manchester City è pronto a tornare titolare, dopo un buon minutaggio contro la Roma di Fonseca. Grande chance per convincere il club di Via Aldo Rossi a riscattarlo dal Real Madrid.