Verso Lille-Milan: Tonali torna titolare e vuole convincere

Il centrocampista rossonero Sandro Tonali questa sera torna titolare nel match di Europa League contro il Lille

Questa sera, alle ore 18:55, i rossoneri torneranno in campo per un importante match di Europa League contro il Lille. Tra gli undici titolari scelti da mister Pioli sarà presente anche Sandro Tonali. Il giovane centrocampista rossonero scenderà in campo al fianco di Bennacer.

Le prestazioni dell’ex Brescia non sono risultate proprio entusiasmanti in questo avvio di stagione, ma sono ampiamente giustificate da contesto non agilissimo (tra Covid e nuovo ambiente). La dirigenza del Diavolo ha piena fiducia nel talento classe 2000 e l’occasione di questa sera potrebbe già costituire un’importante chance di riscatto.