Verde: «Sul gol ho provato la giocata ma queste squadre ti puniscono»

Intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della gara contro il Milan, Daniele Verde ha parlato del match del suo Spezia, commentando anche il suo gol.

PARTITA – «Nella stessa partita, lasci per un secondo uno spazio e queste squadre non perdonano, continuaiamo a crescere con questo spirito giustissimo, abbiamo un obiettivo e continuiamo a perseguirlo».

ESULTANZA – «Per mia figlia e mia moglie e al secondo bambino in arrivo, sono loro che mi danno tutta questa forza».

PRESTAZIONE – «Sul gol avevo fatto un grande sforzo e ho provato la giocata. Dopo qualsiasi partita c’è semore quella dopo, sono contento per lo spirito ritrovato e per quello che tutti danno in campo».