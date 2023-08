Altra uscita sul mercato in casa Milan. Ufficiale la cessione di Vasquez allo Sheffield Wednesday, il comunicato del club

Il Milan si sta muovendo sul mercato estivo sia in entrata che in uscita. In tal senso è ufficiale la cessione di Vasquez:

IL COMUNICATO – AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2024, le prestazioni sportive del calciatore Devis Vásquez allo Sheffield Wednesday FC.Il Club rossonero augura a Devis le migliori soddisfazioni per la prossima Stagione Sportiva.