Ultime Notizie Serie A: tutte le news della giornata – VIDEO

Ore 13.05 – Inter Juve: Handanovic e i delitti dell’esperienza, altro che Forever Young… – Il primo Inter Juve di Coppa Italia ha lasciato nel cuore dei nerazzurri un mix di amarezza, consapevolezza e sgomento per gli incredibili errori di Handanovic e Young. L’analisi

Ore 12.21 – Barella vede Azzurro: «L’obiettivo è arrivare in fondo all’Europeo» – In un nuovo estratto dell’intervista rilasciata a Dazn, il centrocampista dell’Inter ha parlato dei suoi obiettivi con la Nazionale italiana. Le parole

Ore 11.46 – Juventus, aggiornamenti su Dybala – Paulo Dybala continua nel percorso fisioterapico dopo la lesione del legamento del ginocchio il 10 gennaio con il Sassuolo. L’argentino non sarà ancora a disposizione per il match di sabato con la Roma ma potrebbe tornare ad allenarsi in gruppo alla Continassa la prossima settimana.

Ore 11.34 -Inter, offerta di BC Partners – BC Partners ha presentato una prima offerta d’acquisto per l’Inter ma Suning l’ha rifiutata. Ecco cosa possiamo aspettarci nei prossimi giorni

Ore 11.01 – Cagliari, è il giorno di Asamoah – Kwadwo Asamoah è arrivato a Cagliari da ormai una settimana. Dopo aver svolto le visite mediche di rito, in questi ultimi giorni si è allenato al Centro Sportivo di Assemini e oggi firmerà finalmente il contratto che lo legherà al club rossoblù fino al termine della stagione, con possibilità di rinnovo in caso di salvezza.

Ore 10.30 – Serie A, in arrivo 600 milioni – Le venti squadre di Serie A stanno per ottenere 600 milioni di euro in totale grazie all’accordo con i fondi d’investimento. I dettagli

Ore 9.43 – Inzaghi, squalifica evitata – Il tecnico della Lazio Simone Inzaghi sarà regolarmente in panchina, nella gara contro il Cagliari. Il mister – indagato dalla Procura Federale per blasfemia – ha deciso di patteggiare e di cavarsela solo con una sanzione pecuniaria.