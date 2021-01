Ultime Notizie Serie A: tutte le news della giornata – VIDEO

Ore 8.33 – Juventus, rinnovo per Buffon? – Toccherà a Buffon decidere a fine stagione se rinnovare per un’altra stagione con la Juventus. Con Agnelli c’è un’amicizia profonda e antica, quindi per il rinnovo non ci sarà bisogno di tanti discorsi.

Ore 8.02 – Gattuso sempre più solo – Per il futuro del Napoli Aurelio De Laurentiis sta considerando un profilo che arriva dal passato: Rafa Benitez. I primi contatti ci sono già stati