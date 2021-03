Ultime Notizie Serie A: tutte le news della giornata – VIDEO

Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcionews24

Ore 13.55 – Inter, Eriksen racconta: «Giorni frenetici a causa del Covid» – Christian Eriksen ha raccontato come sono stati vissuti i giorni all’Inter dopo la positività al Covid di ben sei elementi del gruppo squadra. Le parole

Ore 13.05 – Atalanta, Zapata: «Che calore i tifosi bergamaschi, sono un’eccezione» – Duvan Zapata ha parlato del suo rapporto con Bergamo e i tifosi dell’Atalanta. Le parole

Ore 12.15 – Calciomercato Atalanta: su Gollini le milanesi e la Premier League – Iniziano a infittirsi le voci sul prossimo calciomercato Atalanta: da definire il futuro di Gollini, sul quale non mancano le pretendenti. La notizia

Ore 11.30 – Milan, rientro anticipato per Ibrahimovic dalla nazionale – Ibrahimovic potrebbe rientrare prima dalla nazionale svedese. Il centravanti del Milan, infatti, secondo quanto riporta Tuttosport, dovrebbe giocare solo le gare di qualificazione ai Mondiali del Qatar del 2022 ma non l’amichevole in programma il 31 marzo.

Ore 11.15 – Inter, vicino il rinnovo di Lautaro Martinez – Come riporta Tuttosport, doppio impegno per Lautaro Martinez che continua a lavorare e pensa al rinnovo: vicino l’accordo con l’Inter a 4,5 milioni all’anno e senza clausola rescissoria.

Ore 11.00 – Juventus, il futuro di Cristiano Ronaldo – Cristiano Ronaldo riflette sul futuro ma al momento la Juve può stare abbastanza tranquilla. Come sottolinea Tuttosport, il Real Madrid è almeno per il momento una pista piuttosto fredda.

Ore 10.45 – Lazio, Muriqi allo scoperto – Vedat Muriqi è andato in gol con il suo Kosovo contro la Lituania. Ecco le sue dichiarazioni.

Ore 10.15 – Fiorentina, nuovo ruolo per Prandelli – La Gazzetta dello Sport svela un’ipotesi: Commisso potrebbe metterlo a capo del nuovo centro sportivo come direttore. Un ruolo meno esposto per lui che potrebbe però fare ancora il bene della Fiorentina con Commisso.

Ore 09.30 – Verona, Kalinic ritorna in campo – Nikola Kalinic ha parlato a La Gazzetta dello Sport del suo ritorno in campo dopo l’infortunio. Le sue parole

Ore 09.10 – Panchina Napoli: Inzaghi o Italiano per il dopo Gattuso – Aurelio De Laurentiis sfoglia la margherita di nomi per il dopo Gattuso e potrebbero essere solo due i successori più papabili, secondo Il Mattino, ovvero Inzaghi e Italiano.

Ore 09.00 – SOS calcio italiano: salvare il soldato Tonali per salvare i nostri talenti – L’ingenua espulsione di Tonali con la maglia della Nazionale Under 21 fa riemergere un atavico difetto: il calcio italiano non può e non deve “bruciare” i suoi talenti. L’EDITORIALE

Ore 08.30 – Diritti TV, scontro DAZN Sky – DAZN, tramite una lettera svelata dall’ANSA, ha esternato il suo malcontento alla Lega Serie A per il comportamento di Sky in merito alla gara per i diritti TV 2021-2024. LA LETTERA DI DAZN

Ore 08.00 – Roma, Villar si racconta – Gonzalo Villar, centrocampista della Roma, parla del suo adattamento molto rapido in giallorosso e si racconta: ecco le sue dichiarazioni