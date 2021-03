Ultime Notizie Serie A: tutte le news della giornata, VIDEO

Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcionews24

Ore 14.00 – Inter, le parole di Barella – Il centrocampista nerazzurro ha parlato ai microfoni di Sky Sport della sua passione per la NBA. Le sue parole.

Ore 13.30 – Zidane apre al ritorno al Real di Ronaldo – Il tecnico delle merengues non chiude al possibile ritorno del portoghese in Spagna. Ecco cosa ha detto.

Ore 13.00 – Roma, ripresa a Trigoria – La squadra è stata divisa in due gruppi: lavoro di scarico per chi ha giocato con il Parma, sessione in campo per gli altri. Lavoro individuale per gli infortunati Zaniolo, Veretout, Mkhitaryan e Smalling.

Ore 12.30 – Lazio, le ultime da Formello – La squadra biancoceleste è scesa in campo a Formello per preparare la sfida contro il Bayern Monaco. Le ultime.

Ore 11.44 – La versione di Eriksen – Christian Eriksen ha rilasciato un’intervista all’emittente danese Sport Tv2 in cui ha parlato della sua esperienza all’Inter: Mai voluto scappare dall’Inter, volevo giocare di più ed è stupendo giocare per l’Inter. l gol al Milan la svolta anche per chi guardava da fuori». LE DICHIARAZIONI COMPLETE

Ore 11.11 – Inter, il rinnovo di Lautaro – Secondo Gazzetta dello Sport, c’è l’intesa di massima fra l’Inter e Lautaro Martinez per un nuovo contratto da 4,5 milioni a salire, allungato fino al 2024 e senza la vecchia clausola da 111 milioni.

Ore 10.57 – Nedved contattò Suarez – Sono state rese note le dichiarazioni fornite da Luis Suarez nel corso del suo interrogatorio nell’ambito delle indagini sull’esame per ottenere la cittadinanza italiana: «Verso fine agosto, inizio settembre, ho ricevuto prima una chiamata da Nedved, poi da Paratici. All’inizio era soltanto per sapere se ero interessato alla trattativa». LE DICHIARAZIONI COMPLETE

Ore 10.22 – Gosens in Bundesliga? – Robin Gosens ha rilasciato un’intervista alla rivista tedesca Kicker in cui ha confessato il proprio sogno di giocare in Bundesliga: «Giocare in Bundesliga è indubbiamente il sogno della mia vita. Non so quando, ma prima o poi voglio assolutamente realizzarlo».

Ore 10.02 – Appello Roma – E’ fissata per oggi alle 15:30 l’udienza della Roma presso il Collegio di Garanzia del Coni per discutere del ricorso sulla sconfitta a tavolino inflitta ai giallorossi per aver schierato Amadou Diawara contro il Verona. La Roma chiede che la sconfitta venga cancellata con la conseguenza che le venga restituito un punto in classifica. La sentenza, a meno di imprevisti, dovrebbe arrivare nel pomeriggio.

Ore 9.44 – La rabbia di Theo – Theo Hernandez ha sfogato su Instagram tutta la sua rabbia per la direzione dell’arbitro Pasqua nel corso di Milan-Napoli. Il terzino rossonero ha postato una stories su Instagram che ha successivamente cancellato. Non è da escludere una squalifica nei confronti del giocatore.

Ore 9.01 – Lega vs Roma – La Lega Serie A ha risposto alla lettera con cui la Roma chiedeva lo slittamento della gara con il Napoli in seguito alla decisione i posticipare Juventus-Napoli. I dettagli

Ore 8.33 – Fiorentina, c’è un caso Vlahovic? – Dusan Vlahovic non sembra intenzionato a rinnovare il proprio contratto con la Fiorentina. Su di lui Roma e Milan

Ore 8.01 – ADL sapeva tutto – Secondo quanto riferito da Corriere dello Sport, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha telefonato alla squadra prima della gara con il Milan, poi vinta per 1-0 grazie alla rete di Matteo Politano. Poche parole per ribadire il proprio sostegno a distanza sia ai giocatori che al tecnico Gennaro Gattuso: «Tranquilli ce la farete. Siete forti, credeteci»