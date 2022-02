ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Udogie: «Gol? Mi è andata bene! Il guardalinee non era convinto». Le parole del giocatore dell’Udinese

Destiny Udogie dell’Udinese ha parlato a DAZN dopo la partita col Milan.

Le sue parole: «È un’emozione grandissima, sono molto contento per il mio primo gol tra i professionisti. Era importante aiutare la squadra, ora guardiamo avanti, pronti per la prossima battaglia. Sapevamo che ci voleva spirito di squadra, siamo stati compatti. Gol? Ho visto che il guardalinee non era convinto, mi è andata bene.