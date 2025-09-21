Udinese Milan, Ravezzani punzecchia Cardinale! Commento ironico dopo la netta vittoria dei rossoneri

Udinese Milan, Fabio Ravezzani, noto giornalista, ha commentato ironicamente la vittoria dei rossoneri pungendo Cardinale

La recente vittoria del Milan per 3-0 in casa dell’Udinese ha acceso il dibattito tra gli addetti ai lavori e i tifosi, con il direttore di Telelombardia, Fabio Ravezzani, che ha espresso un’opinione controcorrente e provocatoria sul suo profilo X. Il giornalista ha elogiato la prestazione della squadra rossonera, ma ha anche messo in discussione la filosofia di mercato del proprietario, Gerry Cardinale, basata su un approccio data-driven e sull’acquisto di giovani talenti.

Il paradosso di Ravezzani: esperienza vs. gioventù

“Il Milan vince e convince con l’esatto contrario della ricetta Cardinale: 2 giocatori anziani e dallo stipendio alto (Modric e Rabiot) trascinano i giovani a risultati eccellenti”. Con queste parole, che hanno fatto il giro del web, Fabio Ravezzani ha puntato i riflettori su un aspetto cruciale: l’importanza dell’esperienza in una squadra di calcio. La vittoria a Udine non è stata solo un successo sportivo, ma anche un’affermazione del valore dei veterani.

Allegri e Tare, gli architetti del nuovo Milan

Il Milan di oggi, sotto la guida dell’allenatore Massimiliano Allegri e con il direttore sportivo Igli Tare, sembra aver trovato un equilibrio vincente. La gestione sportiva del club ha saputo coniugare la ricerca di giovani promesse con l’innesto di elementi di grande esperienza. L’arrivo di giocatori come Luka Modric e Adrien Rabiot ha fornito alla squadra non solo talento, ma anche la leadership e la maturità necessarie per affrontare le sfide più difficili. Questi due centrocampisti, nonostante il loro status di “anziani” (nel gergo calcistico) e gli stipendi elevati, hanno dimostrato di essere determinanti per i risultati della squadra.

Una vittoria che fa riflettere sul mercato

La vittoria sull’Udinese è un promemoria per tutti: il calcio non è solo un algoritmo o una questione di numeri e dati. L’esperienza, la classe e la leadership sono fattori imprescindibili per il successo di una squadra. La filosofia di Gerry Cardinale ha i suoi meriti e ha portato il Milan a crescere in modo sostenibile, ma la tesi di Fabio Ravezzani ci ricorda che a volte è necessario andare controcorrente. I giovani talenti possono diventare campioni, ma hanno bisogno di essere guidati. E chi può farlo meglio di un campione affermato? La domanda è se il Milan continuerà a perseguire questa politica o se si aprirà a un approccio più flessibile nel mercato, in grado di bilanciare gioventù ed esperienza.