Traguardo 100 presenze, Leao: «Speriamo di vincere quest’anno» – VIDEO

Durante la premiazione per le centro presenze con il Milan di Rafael Leao a Milanello, svoltasi nella giornata odierna, il portoghese ha rilasciato delle importanti dichiarazioni:

«Grazie a tutti. Sono molto contento di essere arrivato alle 100 presenze con questa maglia, speriamo di vincere qualcosa di importante quest’anno».

The perfect day for your smile, @RafaeLeao7 😁#SempreMilan pic.twitter.com/knFXryuEC6

— AC Milan (@acmilan) February 16, 2022