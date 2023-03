Tottenham Milan, ballottaggio in difesa tra Thiaw e Kjaer: ecco chi marcherà Kane nella sfida di questa sera

Come riportato da Tuttosport, in difesa Milan c’è un ballottaggio in corso tra Malick Thiaw e Simon Kjaer.

Stefano Pioli non dovrebbe schierare il danese titolare, dunque al centro della difesa rossonera, insieme a Kalulu e Tomori, ci sarà Thiaw.