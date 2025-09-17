Torriani Milan, scelta a sorpresa di Massimiliano Allegri e il club sul suo futuro: bloccata questa possibilità. Le ultimissime sui rossoneri

In una decisione che sottolinea la centralità del progetto tecnico della prima squadra, il Milan ha negato la partecipazione di due dei suoi giovani talenti, Davide Bartesaghi e Lorenzo Torriani, al prossimo Mondiale Under 20 in programma dal 27 settembre al 19 ottobre. La notizia, rilanciata dal giornalista de La Gazzetta dello Sport Luca Bianchin, rivela che il club rossonero, al pari di altre società, ha optato per trattenere i propri calciatori, ritenendoli pedine importanti per la rosa a disposizione del tecnico Massimiliano Allegri.

Questa scelta del Milan è un chiaro segnale di quanto il club punti sui suoi giovani e di come il loro sviluppo sia prioritario rispetto agli impegni con le nazionali giovanili. Bartesaghi e Torriani, infatti, sono considerati elementi di prospettiva e la loro permanenza a Milanello garantisce ad Allegri maggiori opzioni tattiche e numeriche, soprattutto in un periodo della stagione fitto di impegni tra campionato e coppe. La loro presenza costante agli allenamenti con la prima squadra, inoltre, è ritenuta fondamentale per la loro crescita professionale e per una più rapida integrazione nei meccanismi di gioco rossoneri.

La decisione, se da un lato priva l’Italia di due promettenti giocatori per la rassegna iridata, dall’altro conferma la fiducia del Milan nel proprio settore giovanile. La dirigenza, in accordo con lo staff tecnico, ha valutato che l’esperienza quotidiana al fianco di campioni e l’opportunità di essere a disposizione di Allegri in caso di necessità sia più formativa rispetto a un torneo giovanile, per quanto prestigioso.

La scelta di non liberare i due giocatori si inserisce in una logica di gestione strategica della rosa, in cui ogni singolo elemento è considerato parte di un ingranaggio più grande. Allegri avrà quindi a disposizione Bartesaghi, difensore classe 2005, e Torriani, portiere dello stesso anno di nascita, garantendosi così due valide alternative in ruoli delicati, pronti a subentrare qualora le contingenze lo rendessero necessario. Una mossa che riflette la filosofia del tecnico livornese, sempre attento a lavorare con il gruppo al completo per preparare al meglio ogni singola partita.