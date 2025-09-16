Torriani Milan, Max Allegri crede molto nel giovane portiere: potrebbe lanciarlo titolare in questa partita. Le ultimissime notizie

Un sospiro di sollievo in casa Milan per le condizioni di Mike Maignan. Gli esami a cui si è sottoposto il portiere francese, dopo il problema al polpaccio rimediato contro il Bologna, hanno per fortuna escluso lesioni. Sebbene non si tratti di un infortunio grave, Maignan sarà comunque costretto a saltare diverse partite, a cominciare da quella di campionato di sabato contro l’Udinese e quella di mercoledì successivo contro il Lecce in Coppa Italia.

La sua assenza apre le porte a chi finora ha trovato poco spazio, con l’allenatore Allegri pronto a dare fiducia a due portieri di talento. Per la sfida di campionato contro l’Udinese, la scelta ricadrà con ogni probabilità su Pietro Terracciano. L’ex Fiorentina, arrivato per fare il secondo, avrà l’occasione di dimostrare il suo valore e di dare sicurezza a un reparto difensivo che ha mostrato una grande crescita in questa stagione.

Ma la vera novità potrebbe essere in Coppa Italia. Contro il Lecce, infatti, non è escluso che possa trovare spazio la giovane promessa del settore giovanile milanista, Lorenzo Torriani. Il giovane portiere, che si è messo in mostra con prestazioni brillanti in Primavera, potrebbe avere l’occasione di esordire in prima squadra. Un’opportunità che il Milan vuole sfruttare per far crescere i suoi talenti e dare un segnale di fiducia al settore giovanile.

L’assenza di Maignan è sicuramente un problema per il Milan, ma è anche un’occasione per testare la forza della rosa. Terracciano e Torriani sono pronti a dare il massimo per non far rimpiangere il titolare e per dimostrare di essere all’altezza della situazione. La speranza è che Maignan possa tornare presto in campo, ma intanto la squadra è in buone mani. Il lavoro del DS Tare si sta mostrando efficace anche nel reparto portieri, garantendo la giusta profondità in tutti i ruoli.