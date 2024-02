Torino Salernitana 0-0: poche emozioni nel lunch match domenicale. Il tabellino e la cronaca del match di Serie A

Poche emozioni e reti inviolate nel lunch match domenicale tra Torino e Salernitana che termina 0-0.

Un buon punto per Inzaghi in ottica salvezza mentre i granata si fermano nella corsa verso l’Europa rimanendo momentaneamente al decimo posto in classifica a meno 17 punti dal Milan.