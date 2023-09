Torino Roma, Mourinho mastica amaro: «Due punti persi»

Torino-Roma, José Mourinho mastica amaro dopo il pareggio ottenuto sul campo dei granata di Juric: le dichiarazioni

Al termine di Torino-Roma, José Mourinho, tecnico dei giallorossi rivali del Milan nella corsa ai primi 4 posti, ha commentato a DAZN:

«Abbiamo preso un gol da palla inattiva. Giocare contro il Torino è difficile, sono una squadra fisica e intensa. Abbiamo fatto una buona partita, non è facile creare occasioni contro loro con un campo che l’Olimpico, in confronto, sembra una passerella. Abbiamo fatto una partita di sacrificio, con una linea difensiva nuova; mi è piaciuta la mia squadra ed era difficile fare meglio contro questo Torino. La sensazione è di aver perso due punti, ma non sono triste se non per il risultato».