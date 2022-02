Torino, Juric furioso: «Gol Belotti? Non riesco a commentare»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Ivan Juric, allenatore del Torino, ha parlato dopo il ko dei granata in rimonta contro il Venezia: rabbia per il gol annullato a Belotti

Ai microfoni di Sky Sport Ivan Juric ha parlato dopo Torino-Venezia.

PARTITA – «Nei primi 20′ abbiamo dominato, poi hanno cambiato modulo e dovevamo tenere botta perchè c’era poco gioco. Lì abbiamo sofferto e a inizio ripresa abbiamo preso gol. I ragazzi hanno dato tutto, su questo non posso dirgli nulla. Ci è mancata un po’ di brillantezza in certe situazioni».

GOL BELOTTI – «A volte è difficile commentare. Contro il Sassuolo è stato battuto un fallo laterale 15 metri in avanti. E se questo è fuorigioco… Non c’è stato alcun blocco di Pobega, è un episodio grave come la rimessa laterale del Sassuolo. Sono cose difficili da spiegare. Poi va bene così, la squadra ha fatto una grandissima partita a Sassuolo, ha preso gol all’ultimo minuto, come a Udine e stasera ce l’hanno annullato. Finché la partita è stata quello che abbiamo provato è andata bene, abbiamo fatto fatica quando hanno accelerato. Lui con Sanabria? Non possono coesistere, sono due prime punte».

RIENTRO – «Oggi è stato forzato. Ha fatto due allenamenti con la squadra dopo settanta e passa giorni a parte. Gli serve del tempo. Abbiamo fatto praticamente tutto l’anno senza di lui, è un giocatore importante, ma deve mettersi a posto fisicamente».