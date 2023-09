Toni: «Inter Milan? La partita più bella del week end»

Luca Toni ai microfoni Mediaset ha detto la sua sul derby tra Inter e Milan e la lotta scudetto in Serie A

«È la partita più bella, ho visto entrambe le squadre giocano veramente bene sono in forma fanno un gran calcio. Hanno portato avanti un progetto, l’Inter è migliorata nonostante la sconfitta in finale di Champions ha preso fiducia nei suoi mezzi. Sarà un grande derby. Lotta scudetto? Il Napoli è rimasto forte nonostante la cessione di Kim, le milanesi le vedo bene così come la Juve senza coppe. Anche la Roma può dire la sua. Sarà un campionato bello fino alla fine»