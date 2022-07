Tonali raddoppia: vicino il rinnovo col Milan per il centrocampista che l’anno scorso si era tagliato lo stipendio

Come riferisce il Corriere dello Sport il Milan e Sandro Tonali stanno ragionando su un ritocco dell’ingaggio che dovrebbe raddoppiare lo stipendio del centrocampista rossonero.

Ed, evidentemente, la nuova scadenza sarà il 2027. Tonali, insomma, non raggiungerà il rossonero attualmente più pagato, ovvero Theo Hernandez, ma il balzo sarà comunque significativo e in linea con il “progetto” indicato all’inizio, vale a dire che il centrocampista è destinato ad essere per lungo tempo uno dei pilastri del Diavolo, in ragione anche dei suoi 22 anni. E l’imminente prolungamento non preclude certo a nuovi scatti, soprattutto se il rendimento di Tonali continuasse a mantenere certi elevatissimi standard.