Tonali: «Scelta più difficile della mia carriera. Spero di tornare un giorno». Le parole dell’ormai ex centrocampista rossonero di ritorno dall’Inghilterra

Sandro Tonali al suo rientro in Italia ha parlato ai microfoni dei media presenti a Linate. Ecco le parole dell’ex centrocampista rossonero:

PRIME SENSAZIONI – «Positive, ho consociuto e incontrato le persone che mi hanno voluto a tutti i costi. Le prime sensazioni sono positive, come anche prima di arrivare qua»

SCELTA DIFFICILE – «Sì, sicuramente la più difficile della mia carriera. Il Milan mi ha accolto come un figlio e li ringrazierò per tutta la vita, non lo dimenticherò mai questo. Voglio bene a tutti quelli che hanno lavorato insieme a me al Milan e ai miei ex compagni. Guarderò sempre il Milan e sarò sempre un loro tifoso perché se lo meritano e sono persone d’oro. La scelta l’ho fatta nel momento giusto».

MALDINI – «Paolo è stato un riferimento importantissimo per me, soprattutto nel primo anno. Mi ha preso in braccio si può dire. Adesso si sono divise le strade ma era e resterà sempre un grandissimo aiuto per noi. Lo ringrazierò per sempre, è una persona eccezionale»

INFLUENZA ADDIO MALDINI – «No, anche da dirigente sapeva che era diverso dal giocare. Ci faceva stare sereni in qualsiasi modo e l’ha fatto finché non è andato via»

COMPAGNI AL MILAN – «Ho parlato con Rafa prima della notizia. Normale che non se lo aspettavano, però da persone intelligenti hanno capito e mi hanno augurato il meglio. Resteremo sempre in contatto».

IDEA DI ANDARE VIA – «La decisione non arriva dopo questa stagione singola, ma dopo le 3 stagioni al Milan. Il cammino è stato bellissimo e un giorno spero di tornare a Milano e vedere i tifosi sorridere»