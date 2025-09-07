Tonali domina a centrocampo con la maglia dell’Italia, Ravezzani non si nasconde: «Il più grande rimpianto del Milan». Le ultimissime notizie

Il noto giornalista e direttore televisivo Fabio Ravezzani ha espresso il suo parere dopo la convincente vittoria dell’Italia sull’Estonia, una partita che ha segnato il grande esordio in panchina per Rino Gattuso, storico ex giocatore e allenatore del Milan. Con un commento pubblicato sul suo account “X”, Ravezzani ha voluto focalizzarsi su un altro talento rossonero, Sandro Tonali, autore di una prestazione eccezionale.

Il tweet recitava: “L’Italia ritrova l’entusiasmo perso con Spalletti. Bravi tutti, ma personalmente ho trovato straordinaria la prestazione di Tonali. Ha dominato a centrocampo in tutte le fasi. Resterà il più grande rimpianto nelle cessioni del Milan“. Queste parole non lasciano spazio a dubbi: la performance di Tonali ha impressionato non solo per la sua qualità tecnica, ma anche per l’autorità e la leadership dimostrate in mezzo al campo. Un’affermazione che riapre il dibattito sulla sua cessione, considerata da molti una scelta dolorosa per il Milan.

Il rammarico di Ravezzani è un sentimento condiviso da una larga fetta di tifosi rossoneri, che non hanno mai digerito la partenza di un giocatore che sembrava destinato a diventare una bandiera del club. Nonostante il mercato del Milan sia stato gestito da Tare e Allegri con l’obiettivo di rafforzare la squadra, la cessione di Tonali a un club straniero ha lasciato un vuoto non solo tattico, ma anche emotivo. La sua ultima prestazione con l’Italia ha confermato il suo valore, dimostrando che il giocatore è cresciuto ulteriormente e ora si posiziona tra i migliori centrocampisti a livello internazionale.