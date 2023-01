Tonali a MilanTV: «Fa male perdere così, abbiamo fatto pochissimo». Le parole del centrocampista rossonero

Sandro Tonali ha parlato ai microfoni di MilanTV dopo la sconfitta per 4-0 contro la Lazio. Ecco le parole del centrocampista del Milan:

PARTITA – «Fa male perdere così. Partita iniziata male e in discesa per loro. Potrei dire mille cose, ma non siamo stati al nostro livello. Abbiamo fatto pochissimo. Ora bisogna lavorare».

MOMENTO – «Bisogna ritrovare lo spirito che ci ha portato fino ad oggi. Sappiamo che ci ha dato una grande mano per tutto il campionato, ma ora bisogna ritrovare la squadra tutti uniti».

TIFOSI – «Ci spiace tantissimo anche per loro che sono sempre con noi. Partita no, però dobbiamo prendere il gruppo e con l’aiuto di tutto, anche dei tifosi, di andare verso un unico obiettivo».