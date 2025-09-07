Tomori Milan, l’investitura di Allegri non passa inosservata! Gliel’ha detto a Milanello, difesa blindata

Tomori Milan, arriva l’investitura di Allegri per il difensore inglese: sarà lui il leader della retroguardia rossonera. La ricostruzione

La rivoluzione estiva del Milan non si limita al mercato, ma tocca profondamente anche l’aspetto tattico. Con l’arrivo di Massimiliano Allegri in panchina, il Diavolo si prepara a un cambiamento di rotta significativo, ponendo la difesa al centro del progetto. L’obiettivo primario del nuovo tecnico, affiancato dal direttore sportivo Igli Tare, è chiaro: blindare il reparto arretrato per renderlo un’arma letale e una base solida da cui costruire i successi futuri.

Allegri, infatti, è un fermo sostenitore del concetto che una retroguardia forte è la chiave per conquistare punti preziosi, i quali, nel lungo percorso di una stagione, possono fare la differenza tra un piazzamento di prestigio e una delusione. La sua filosofia si basa sulla protezione del reparto, un principio che intende applicare con rigore fin dai primi allenamenti. Questa mentalità difensiva non è sinonimo di gioco passivo, ma di un sistema organizzato che garantisca equilibrio e sicurezza in ogni fase della partita. Allegri vuole una squadra compatta e difficile da superare, in grado di concedere pochissimo agli avversari.

In questo nuovo assetto, emerge una figura destinata a diventare un vero e proprio leader: Fikayo Tomori. Come sottolineato dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, Allegri vede nel difensore inglese le caratteristiche ideali per diventare uno dei pilastri della difesa rossonera. Le sue qualità fisiche, abbinate a una tecnica sopraffina, lo rendono il prototipo del difensore moderno: veloce, reattivo, abile nell’anticipo e nella costruzione del gioco. La sua rapidità gli permette di coprire ampie zone di campo e di recuperare su attaccanti veloci, mentre la sua personalità lo rende un punto di riferimento per i compagni di reparto.

Il nuovo allenatore rossonero, in sinergia con il DS Tare, è convinto che Tomori possa crescere ulteriormente, assumendo un ruolo di responsabilità e diventando il vero leader del pacchetto arretrato. Le sue prestazioni saranno cruciali per il successo della nuova era del Milan targata Allegri. La gestione della difesa, la comunicazione in campo e la capacità di guidare i compagni sono tutti aspetti su cui il tecnico intende lavorare con Tomori, per trasformarlo in un vero e proprio generale in campo.

Il Milan si prepara dunque a un campionato dove la solidità difensiva sarà un fattore determinante. Il lavoro di Allegri e la leadership di Tomori saranno sotto i riflettori, con l’obiettivo di riportare il Diavolo ai massimi livelli, puntando su una squadra organizzata, grintosa e, soprattutto, con una difesa inattaccabile. I tifosi rossoneri possono attendersi un Milan più cinico e concreto, un Milan che sa come blindare i risultati e che non teme di affrontare le sfide più difficili grazie alla sua nuova solidità.