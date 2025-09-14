Tomori a DAZN: «Sfidiamo un avversario molto tosto, Massimiliano Allegri ci ha chiesto questo durante la sosta». Le ultimissime notizie

In vista della sfida tra Milan e Bologna, il difensore rossonero Fikayo Tomori ha parlato ai microfoni di DAZN, tracciando un quadro chiaro delle ambizioni e delle direttive tecniche della squadra. Le sue parole sono un manifesto della mentalità che Massimiliano Allegri, l’allenatore del Milan, sta cercando di instillare nel gruppo: una mentalità fatta di solidità e concretezza.

Tomori ha esordito sottolineando l’importanza di dare continuità alle prestazioni positive, in particolare quella contro il Lecce, che ha visto il Milan uscire vincitore. L’obiettivo primario per la partita di oggi è quello di “continuare a fare bene come a Lecce”, una dichiarazione che non lascia spazio a dubbi: il Milan vuole imporsi e non lasciare nulla al caso.

Il difensore inglese si è poi soffermato su un aspetto cruciale del gioco rossonero, la fase difensiva. Le direttive di Allegri, a quanto pare, sono chiare e precise: “Allegri vuole che siamo più tranquilli in fase difensiva”. Questo significa maggiore controllo, meno frenesia e una gestione più ponderata delle situazioni di pericolo. La ricerca della tranquillità non è un sinonimo di passività, ma piuttosto di una maggiore lucidità nel leggere le azioni avversarie e nel prendere le decisioni giuste.

Il desiderio di “non prendere gol” è un’ambizione che Tomori ha espresso con grande enfasi. La porta inviolata non è solo un risultato statistico, ma una vera e propria priorità per la squadra. La sicurezza difensiva è il punto di partenza per costruire le vittorie, e il Milan lo sa bene. La solidità del reparto arretrato, che vede Tomori stesso come uno dei pilastri, è fondamentale per dare stabilità a tutta la squadra.

Infine, il centrale rossonero ha parlato di riscatto e di voler dimostrare il proprio valore. Il Milan, dopo un avvio di stagione non privo di difficoltà, vuole lanciare un segnale forte al campionato. “Vogliamo dimostrare di non avere più difficoltà”: è un messaggio che suona come una promessa ai tifosi e un avvertimento agli avversari. La squadra ha lavorato duramente per superare gli ostacoli e ora è pronta a mostrare i frutti di questo lavoro. La partita contro il Bologna sarà il banco di prova per verificare se il Milan di Allegri ha ritrovato la sua migliore forma.