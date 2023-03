Timur: «Abbiamo preso Zaniolo a metà prezzo». Le parole del vicepresidente sull’acquisto di uno degli ex obiettivi di mercato rossonero

Erden Timur ha parlato dell’acquisto di Nicolò Zaniolo durante la riunione annuale dell’assemblea generale. Ecco le parole del vicepresidente del Galatasaray sull’acquisto dell’ex obiettivo di mercato del Milan:

«Era stato venduto al Bournemouth per 30 milioni di euro 6 giorni prima del nostro acquisto. L’abbiamo comprato l’ultima sera per 15 milioni di euro, a metà prezzo, con un contratto di 5 anni e il primo pagamento a novembre. Abbiamo comprato un giocatore da 30 milioni per 15 milioni di euro perché il suo contratto sarebbe scaduto l’anno prossimo e perché ha lasciato Roma dopo una lite con la squadra e i suoi tifosi. Non un centesimo è uscito dalle nostre tasche. Con la Roma non avrebbe potuto giocare per 6 mesi e il suo contratto sarebbe rimasto di un anno».