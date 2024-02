Thiaw titolare in Monza Milan? Le ultime verso il posticipo di domani: a cosa pensa Pioli

Thiaw titolare in Monza Milan? Le ultime novità verso il posticipo di domani sera: a cosa sta pensando Pioli

Domani sera il Milan tornerà in campo per affrontare il Monza nella sfida valevole per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A. Potrebbe esserci spazio per Thiaw dal primo minuto?

Secondo il Corriere dello Sport, dopo la mezzoretta giocata giovedì in Europa League contro il Rennes, il difensore potrebbe essere schierato dall’inizio domani sera in coppia con Gabbia e al posto di Kjaer, fisicamente non al meglio.