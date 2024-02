Thiaw in zona mista: «Felice per il mio ritorno, ora siamo molto forti. Su Gabbia penso che...»

Malick Thiaw, difensore del Milan, ha parlato nel post-partita della gara contro il Rennes in Europa League: le dichiarazioni

Intervenuto in zona mista ai microfoni dei cronisti presenti dopo Milan-Rennes, andata dei sedicesimi di finale di Europa League, Malick Thiaw ha dichiarato:

PAROLE – «Sono felice per il mio ritorno e per il 3-0. Siamo molto contenti. Stiamo facendo bene, ora pensiamo alla prossima partita. Siamo molto forti adesso. Gabbia? E’ molto forte. Dopo essere tornato dal prestito al Villarreal ha più esperienza. E’ importante per noi».