Thiago Motta elogia Zirkzee: «È un ragazzo fantastico, si merita tutto. Deve fare ancora questa cosa». Le parole dopo la Lazio

L’allenatore del Bologna Thiago Motta ha parlato dell’obiettivo del mercato Milan Zirkzee, autore del gol decisivo contro la Lazio.

PAROLE – «Lui è molto generoso, pensa tanto alla squadra, orienta ed è un bravissimo ragazzo anche fuori dal campo. Nel primo tempo, per fare troppo, la perde. Nella ripresa ha fatto molto meglio, ma con la qualità che ha non può perdere quei palloni. E’ un ragazzo fantastico, si merita tutto quello che ha. Sono contento per lui e per i suoi compagni. Ho la fortuna di avere ragazzi intelligenti, che sanno che manca tantissimo. L’abbraccio? Un abbraccio di ammirazione e affetto. È un ragazzo che se lo merita. I gol e le giocate non arrivano per caso, è sempre molto propositivo. Deve essere meno nervoso, più rilassato, ma è molto esigente con se stesso. Sono contento per lui».

SULL’EUROPA – «Bisogna continuare con i piedi per terra e lavorare nello stesso modo. Dobbiamo già pensare al Verona che gioca bene, non possiamo pensare ad altro che non sia il presente»