Thiago Motta non ha dubbi: «Champions League? E’ ancora presto, Zirkzee…». Le parole del tecnico del Bologna in conferenza stampa

Thiago Motta ha parlato in conferenza stampa della corsa Champions e di Zirkzee, obiettivo del mercato Milan. Ecco le parole del tecnico del Bologna:

PAROLE – «E’ presto per pensar a un futuro così lontano. Il passato è bello da ricordare ma non lo possiamo cambiare, mentre il futuro dipende da ciò che facciamo oggi. Se perdiamo tempo pensando al futuro non viviamo il presente. Vedo ragazzi che si allenano tanto e bene, competono tra di loro in modo sano, rispettano le decisioni dell’allenatore ma senza accontentarsi. Sono felice per i nostri tifosi che vivono un momento bello. Oggi pensiamo alla Lazio. Zirkzee l’ho visto bene come tutti, Abbiamo ragazzi giovani e professionisti seri. Tutti riescono a recuperare in tempo brevi e li vedo pronti. Vedremo se partirà dall’inizio o se dovrà aiutare partendo dalla panchina».