Thiago Motta: «Mancata la cattiveria. Sulle gare con Milan e Juve...»

Thiago Motta, allenatore dello Spezia, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della sfida contro la Sampdoria. Le sue parole ai microfoni di DAZN.

«Bisogna capirei i momenti della partita. Abbiamo giocato partite contro squadre come Juventus e Milan che ci potevano dominare con i contropiedi e cercando di fare male. Oggi sapevamo dall’inizio che la Sampdoria avrebbe potuto giocare indietro e andare in contropiede. Noi abbiamo cercato di arrivare insieme nella loro metà campo e attaccare l’area di rigore. Dobbiamo difendere meglio e attaccare meglio. La Sampdoria è stata migliore stasera e noi dobbiamo migliorare per avere un risultato diverso»