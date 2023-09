Theo Henandez Milan: chiara la volontà del club per il futuro

Theo Hernandez è il Milan avanti insieme. Il club rossonero non ha dubbi sul futuro del terzino francese con la squadra

Come riportato da Calciomercato.com questo obiettivo è stato una delle motivazioni che hanno portato il nazionale francese a non ascoltare le lusinghe del Newcastle che voleva riformare la coppia con Sandro Tonali mettendo sul piatto un ingaggio due volte superiore a quello attuale da 4,5 milioni di euro. Per il Milan Theo resta un giocatore imprescindibile che non può valere meno di 100 milioni di euro.