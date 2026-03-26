Terremoto Napoli, c’entra Lukaku: la notizia è appena arrivata

Romelu Lukaku avrebbe disertato gli allenamenti senza autorizzazione della società: cosa sta succedendo

Non c’era Romelu Lukaku questa mattina a Castel Volturno: l’attaccante belga, risparmiato da Rudi Garcia per le amichevoli negli Stati Uniti, avrebbe dovuto far ritorno a Napoli per lavorare sulla sue condizione fisica, ma così non è andata.

Stando a quanto riportato da ‘Il Mattino’, infatti, il calciatore non si sarebbe presentato nel centro sportivo e sarebbe, invece, rimasto in Belgio per allenarsi in un ambiente ritenuto più congeniale nel centro sportivo che ha ospitato anche de Bruyne nel corso della riabilitazione. Una decisione presa senza alcuna autorizzazione da parte della società partenopea che non avrebbe preso bene la scelta del giocatore.

Lukaku continuerà dunque ad allenarsi nei prossimi giorni in Belgio e tornerà a disposizione del club, salvo nuovi colpi di scena, soltanto al rientro dei nazionali: pur essendo stato dispensato dagli impegni della propria rappresentativa, l’attaccante farà come tutti gli altri giocatori impegnati negli incontri internazionali.

Lukaku fa infuriare il Napoli: cosa succede ora

In questa stagione Lukaku ha collezionato soltanto scampoli di match: pochi minuti in campo al rientro dopo il grave infortunio subito ad agosto.

La scelta di non operarsi e di procedere con la strada conservativa non ha dato grandi risultati, almeno confrontando il suo ritorno in campo con quello del connazionale de Bruyne, anche lui vittima di un problema simile, ed ora il belga rischia anche di perdersi i Mondiali. Potrebbe esserci proprio questo timore dietro la scelta di restare in Belgio per provare a migliorare la propria condizione fisica in questa settimana.

Da Napoli trapela una certa contrarietà per la decisione del calciatore, uno dei fedelissimi di Conte. Da vedere anche quale sarà la reazione dello stesso allenatore, anche lui in questi giorni lontano da Napoli per concedersi uno po’ di relax con la famiglia. Negli ultimi giorni si era parlato anche di un addio di Lukaku agli azzurri: dal Belgio erano arrivate indiscrezioni su un possibile ritorno all’Anderlecht a fine stagione. Ora questo episodio che non fa che alimentare i dubbi sul presente e il futuro di Lukaku a Napoli.