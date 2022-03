Turchia, Terim: «Calhanoglu un fenomeno, con lui impresa possibile»

L’ex c.t. della Turchia Terim ha parlato in vista dei playoff Mondiali in cui sarà impegnata la nazionale

Fatih Terim, ex c.t. della Turchia, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato in vista dei playoff Mondiali.

CALHANOGLU – «Abbiamo tanti giocatori importanti e di assoluto valore. Possiamo contare e fidarci per esempio di Hakan Calhanoglu che ormai secondo me è diventato un fenomeno, un campione della Seria A. Quando a 19 anni, nel 2013 e giocava all’Amburgo, gli ho dato per la prima volta la maglia della nazionale non avevo avuto alcun dubbio. Conosco bene il suo potenziale e credo che possa ancora migliorare, fare di più. D’altronde sono molto felice di vedere Merih Demiral che sta dimostrando il suo vero valore all’Atalanta, con l’ambiente giusto per lui. Oltre ai nostri giocatori in A e nei vari campionati europei, penso a Kerem Aktürkoğlu, 23 anni, esterno del Galatasaray, si farà presto conoscere anche in Europa, e può fare la differenza sia contro il Portogallo e possibilmente spero an- che contro l’Italia. Ha tante caratteristiche fondamentali e di qualità che non si vedono facilmente nel calcio di oggi, dribbling, corsa. L’ho preso da un club di terza serie turca due anni fa».