Teotino duro su Leao: «Con la Roma è mancato, il Milan ha un problema di personalità. Al ritorno dovrà fare così»

Il noto giornalista Gianfranco Teotino ha commentato la sfida di ieri tra Milan e Roma, soffermandosi sulla prova di Leao

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Gianfranco Teotino si è espresso così riguardo Milan Roma di ieri, sottolineando la prova negativa offerta da Leao.

SU MILAN ROMA – «Il Milan stecca, partita applicata della Roma ma, come spesso è accaduto in questa stagione, ai rossoneri nel momento decisivo è mancata la personalità ed è mancato Leao, un giocatore dal quale la squadra dipende troppo».

COSA CAMBIARE AL RITORNO? – «Un po’ ovunque, anche il gol che ha preso su calcio d’angolo era abbastanza facile. Vero che la Roma è bravissima, anche De Rossi è stato bravissimo tatticamente, ma il calcio d’angolo era un copia e incolla dal derby, il Milan doveva essere più preparato».

SU LEAO E NON SOLO – «Non è solo un problema di attaccanti, è molto un problema di Leao invece. C’è una differenza enorme per il Milan quando è spento o accesso. Paradossalmente solo quando è entrato Chukwueze è riuscito a mettere veramente in difficoltà con la sua velocità la difesa della Roma, dico paradossalmente perché finora era stato l’acquisto che aveva deluso di più. Il Milan deve ritrovare la personalità di squadra che non ha avuto ieri e nemmeno in altre partite europee di questa stagione».