Telecronaca Monza Milan: chi commenta il match dell’U-Power Stadium

Telecronaca Monza-Milan: ecco chi commenta il match dell’U-Power Stadium in programma questa sera alle 20.45

Il Milan di Stefano Pioli sarà ospite questa sera del Monza di Raffaele Palladino nel posticipo della 25esima giornata di Serie A. La gara, delicata perchè collocata tra le due gare col Rennes di Europa League e per la possibilità per il Diavolo di agganciare il secondo posto in solitaria, sarà trasmessa in esclusiva da DAZN.

La telecronaca sarà affidata alle voci di Pardo e Gobbi.