Telecronaca Milan Empoli: chi commenterà il match di San Siro

Telecronaca Milan Empoli: ecco chi commenta la partita in programma domani pomeriggio alle 15 a San Siro e valida per la 28^ giornata

La gara di domani pomeriggio tra Milan ed Empoli, calcio d’inizio alle 15 a San Siro, sarà una sfida molto importante per i rossoneri in ottica qualificazione alla prossima Champions League e per la formazione toscana in ottica salvezza.

La gara del Meazza sarà trasmessa in esclusiva da DAZN e sarà commentata dalla coppia formata da Dario Mastroianni e l’ex giocatore Marco Parolo.