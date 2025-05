MN24 – Tare Milan, l’albanese è arrivato in sede! Presto firma e annuncio

Tare Milan, il nuovo DS del club rossonero è arrivato pochi minuti fa in sede: in arrivo firma e annuncio ufficiale da parte del club

Igli Tare è arrivato a Casa Milan per iniziare il suo primo giorno di lavoro come nuovo direttore sportivo del club rossonero. Dopo aver firmato il contratto che lo legherà al Milan per i prossimi tre anni, Tare è pronto a iniziare la sua nuova avventura.

La priorità assoluta per Tare sarà la ricerca di un nuovo allenatore, poiché il Milan saluterà Sergio Conceiçao. Tare dovrà individuare il profilo più adatto per far tornare la squadra tra le prime posizioni e qualificarsi nuovamente in Champions League.

Il calciomercato si preannuncia fitto di operazioni e Tare dovrà lavorare sodo per raggiungere gli obiettivi del club. La sfida sarà quella di trovare un allenatore che possa guidare la squadra al successo e riportarla ai livelli di competitività necessari per competere con le migliori squadre europee.

Con la sua esperienza e la sua conoscenza del calcio italiano, Tare sarà un elemento chiave nella ricerca del nuovo allenatore e nella gestione del calciomercato del Milan.