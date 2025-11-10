Suso, incredibile dettaglio emerso dal bilancio! Lo spagnolo fa ancora guadagnare il Milan. Il dato

Connect with us

Milan news 24

Published

1 minuto ago

on

By

Suso

Suso, spunta l’importante dettaglio dal bilancio odierno: lo spagnolo fa ancora guadagnare il club rossonero. Ecco perchè

Nei giorni scorsi l’assemblea degli azionisti del Milan ha approvato il bilancio 2024/25, dal quale emergono i dettagli sui proventi derivanti da clausole di sell on fee e bonus vari.

Tra gli “Altri Proventi da Gestione Calciatori” figurano incassi significativi: Daniel Maldini e Marco Brescianini generano rispettivamente 6,5 e 6 milioni di euro da clausole di rivendita.

Riguardo ai bonus attivati, l’incasso maggiore arriva da Sandro Tonali (1,9 milioni). Rientra in questa categoria anche l’ex rossonero Suso, che ha contribuito con 0,244 milioni di euro (244 mila euro) grazie a bonus attivati nei suoi attuali impegni. Altri incassi minori sono relativi a Nasti, Kalulu e De Ketelaere, oltre a un contributo di solidarietà di 1,33 milioni

