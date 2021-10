Pioli a Mediaset: «Abbiamo sbagliato serata ma ci dobbiamo credere»

Stefano Pioli ha analizzato la gara persa contro il Porto in Champions League per 1-0: le dichiarazioni del tecnico rossonero

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato ai microfoni di Mediaset al termine della gara contro il Porto persa per 1-0 dai rossoneri:

SULL’ANDAMENTO DELLA GARA: «Gli episodi determinano le partite ma i nostri avversari hanno meritato. Sono stati migliori di noi. Abbiamo cominciato male e abbiamo pagato».

SULLE ASSENZE: «Le assenze non contano, la squadra era equilibrata ma se non giochi bene tecnicamente a questi livelli non vinci».

SULLE CHANCE DI QUALIFICAZIONE: «Dobbiamo continuare a crederci, anche se abbiamo zero punti dopo tre partite ma quelle avanti hanno solo 4 punti. Non dovevamo sbagliare serata ma pensiamo alla prossima partita».

SULL’ARBITRO: «Dell’arbitro non ne voglio parlare, devo pensare ad allenare la squadra e capire perchè abbiamo giocato così».