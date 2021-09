De Grandis: «Saelemaekers vera sorpresa, Brahim Diaz..»

Stefano De Grandis ha elogiato il rendimento di Saelemaekers e Brahim Diaz, veri e propri fattori del Milan di Pioli

Stefano De Grandis, noto giornalista di Sky Sport, ha parlato del rendimento del Milan in questo inizio di stagione soffermandosi in particolare sulle prestazioni di Saelemaekers e Brahim Diaz:

«Saelemaekers mi sta sorprendendo. Prima era solo un’ala, ora è diventato un giocatore geniale: settimana scorsa si è inventato un assist per Theo Hernandez e sabato ha fatto la giocata decisiva anche per il gol di Diaz contro lo Spezia. Anche lo spagnolo sta facendo benissimo, sta segnando in ogni partita».