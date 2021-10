De Grandis: «Il Milan può stupire sia in campionato che in Champions»

Stefano De Grandis è convinto che il Milan non abbia alcun timore reverenziale in Champions: i rossoneri possono fare molto bene in Europa

Stefano De Grandis, giornalista di Sky Sport, è intervenuto dagli studi della nota emittente per analizzare il percorso del Milan in Champions League fino a questo momento alla luce anche dell’impegno di questa sera contro il Porto in trasferta:

«Il Milan con l’Atletico ha perso per l’inferiorità numerica, altrimenti avrebbe potuto vincere. Quella sconfitta ha condizionato il cammino del Milan. Non vedo un problema legato alla spensieratezza perchè il Milan potrà essere brillante sia in campionato che in Champions».