Staskova ha parlato ai canali ufficiali della Womens Cup in vista della finale del torneo tra Milan Femminile e il suo ex club, l’Atletico Madrid

Le parole di Staskova ai canali ufficiali della Womens Cup in vista della finale del torneo tra Milan Femminile e il suo ex club, L’Atletico Madrid:

«Sono molto emozionata di giocare la finale. Bello essere qui ci ho giocato anche l’anno scorso e sono molto emozionata di giocare e non vedo l’ora. Atletico Madrid? Sarà una grande sfida perché è un grande club e credo sia molto interessante anche per i fan. Non vediamo l’ora di giocare e speriamo sia una partita interessante. Siamo una grande squadra anche noi quindi sarà una grande battaglia. È molto difficile perché mi sono allenata e ho giocato con loro per un anno, sarà difficile perché mi conoscono e io conosco loro. Siamo una grande squadra e lavoriamo insieme quindi credo che la nostra forza è che lavoriamo tutte insieme, facciamo gol e festeggiamo insieme. Siamo molto contente che i nostri tifosi siano venuti a vedere le partite speriamo di festeggiare con loro anche in finale, Forza Milan..»